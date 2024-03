Qui atalanta Dea | è già mercato Blindato Ederson

(Di lunedì 25 marzo 2024) L’sta blindando il suo futuro. Giocando come sempre d’anticipo. Anche con il brasiliano, prolungando il suo contratto, in scadenza nel 2026, di almeno un’altra stagione con l’opzione per la successiva. L’ex Fortaleza in estate sarà fuori dal, vista l’uscita di Koopmeiners, ma la Dea lo sta blindando con un contratto pluriennale. A gennaio il club nerazzurro ha esteso le scadenze contrattuali di tutti i suoi giovani gioielli. Dal portiere Carnesecchi, che si è accordato per un’estensione ulteriore fino al 2028 con adeguamento dell’ingaggio, agli altri due canterani. Scalvini, che a giugno aveva già esteso fino al 2027 ha poi allungato fino al 2028, come il laterale Ruggeri, entrambi con adeguamento salariale. I tre gioielli prodotti della ‘Cantera’ di Zingonia dunque saranno controllati dalla Dea fino al ...

