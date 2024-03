Questo furgone bianco ispezionato dopo l’attentato a Mosca non ha la targa ucraina

(Di lunedì 25 marzo 2024) Il 22 marzo 2024 è stato pubblicato su Facebook un video che mostra, in un parcheggio, uncontrollato da un militare con un cane al guinzaglio. Il filmato è accompagnato da un commento, scritto dall’autore del post, che recita: «Nel parcheggio del Crocus è stato trovato undi vecchio tipo con. Le forze speciali di sicurezza stanno analizzando l’auto. L’auto potrebbe probabilmente appartenere ai terroristi ed essere stata minata». Il riferimento è alterroristico verificatasi il 22 marzo 2024 all’auditorium della Crocus City Hall a, realizzato da un gruppo di uomini armati, che ha causato almeno 137 morti e 180 feriti.è stato rivendicato dall’Isis-K, ramo afghano ...

Paura a San Cipriano Picentino: incidente tra auto e furgone: 20enne finisce in ospedale - Paura questa mattina, lunedì 25 marzo, a San Cipriano Picentino dove si è registrato un incidente tra auto e furgone: ferita una ragazza di 20 anni ...salerno.occhionotizie

Fiat, Opel, Peugeot e Citroën: la squadra «made in Italy» dei veicoli commerciali Stellantis - Mezzi da lavoro, viaggio e perché no camper, divisi tra compact van, medio e large. Alcuni con una lunga tradizione come il Ducato che quest’anno compie 40 anni ...corriere

Capolinea bus stazione Laurentina, autista investito da un furgone - ROMA (cronaca) - L'uomo stava attraversando la strada. L'investitore probabilmente accecato da sole ilmamilio.it - contenuto esclusivo Brutta avventura questa mattina per un autista di bus pubblici. .ilmamilio