Questo foto di donne con indumenti islamici non è stata scattata in Svezia | ma in Egitto

(Di lunedì 25 marzo 2024) Il 13 marzo 2024 èpubblicata su Facebook unache mostra una donna con lunghi capelli rossi di spalle in piedi al centro di una carrozza di una metro. Sedute ai suoi lati compaiono altreche indossano diversi tipi di velo islamico. Laè accompagnata da un testo, scritto dall’autore del post, in cui si afferma che la scena si sarebbe verificata a Malmö, in, «dove gli svedesi sono diventati una minoranza» e dove «negli ultimi 5 anni il tasso di omicidi, stupri e rapine è aumentato in maniera esorbitante». Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa. Laoggetto di analisi è reale, ma non èa Malmö in. L’immagine è...