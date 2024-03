Quello che l’Italia farà sull’Ucraina non dipende solo dall’Italia per fortuna

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di lunedì 25 marzo 2024) Questo è un articolo del numero speciale di Linkiesta Paper, pubblicato in occasione del secondo anniversario della guerra in Ucraina. In edicola a Milano e Roma e negli aeroporti e nelle stazioni di tutta Italia. È ordinabile qui. Per la grande maggioranza degli italiani l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia è partita il 24 febbraio 2022 e molti di loro hanno continuato a credere, dopo l’avvio della cosiddetta operazione speciale, alla menzogna della guerra per procura dell’Occidente e della comprensibile reazione russa all’accerchiamento della Nato, perché dal 2014 avevano iniziato a convincersi che il sogno europeista dell’Ucraina fosse un complotto ordito dai burattinai della Cina e del Pentagono per insinuare un maligno cuneo atlantico nell’ordine politico post-sovietico. Insomma, il fatto che nel 2022 già da otto anni militari e carrarmati di Mosca stessero saldamente ...