' Quasi 400 mld costo sociale demenza | diventi priorità' | appello per elezioni Ue

(Di lunedì 25 marzo 2024) Milano, 25 mar. (Adnkronos Salute) - Ladeve diventare unaper le istituzioni Ue, visti i numeri che segnalano come ormai sia la terza causa di morte in Europa (dati Oms), con unstimato in400 miliardi di euro (392 mld nel 2019) nel continente e oltre 9 milioni di persone con la malattia entro il 2025, destinate a diventare più di 14 mln entro il 2050. E' il messaggio della campagna 'Alzheimer chiama Europa' lanciata dalla Federazione Alzheimer Italia e dal suo partner Alzheimer Europe - che raggruppa 41 associazioni nazionali di 36 diversi Paesi - in previsione delleper il rinnovo del Parlamento europeo che si terranno a giugno 2024. "Bisogna agire prima che sia troppo tardi - afferma Katia Pinto, presidente di Federazione Alzheimer ...