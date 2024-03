Quando si gioca Sinner-O’Connell | data | programma ATP Miami | tv | streaming

(Di lunedì 25 marzo 2024) Il tabellone di singolare maschile del torneo ATP Masters 1000 divedrà disputarsi domani, martedì 26 marzo, tutti gli ottavi di finale, e l’azzurro Jannik, testa di serie numero 2, scenderà in campo per affrontare l’australiano Christopher. Ovviamente campo ed ordine di gioco sono da definire e non si sapranno prima della notte italiana,sarà rilasciato l’ordine di gioco di domani: nell’unico precedente,to però 2021, l’oceanico vinse ad Atlanta negli ottavi per 7-6 (7) 6-4. La diretta tv del match di Jannikdel torneo di2024 di tennis sarà affia Sky Sport Tennis (dalle 16.00) e Sky Sport Uno (dalle 16.00 alle 19.00 e dalle 23.30 alle 03.30) oppure a Sky Sport Max (2° feed, dalle 17.00), mentre la ...

