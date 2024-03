Quando pagano l' Assegno unico a Marzo 2024? Ecco gli aumenti e le date del calendario Inps

(Di lunedì 25 marzo 2024) - LE. Neldel, il pagamento dell'sarà effettuato dopo la metà del mese , precisamente tra il 18 e il 20, per coloro che sono già beneficiari . Per i casi in cui vi siano state modifiche ai dati forniti o per le domande presentate in ritardo, l'accredito dell'avverrà...

Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha chiarito che nelle donazioni di modica entità tra genitori e figli e fatte da un contribuente verso i congiunti non sono dovute le imposte. Ma i ... (open.online)

La guerra, l'orizzonte politico e la democrazia. Verso le elezioni europee: Il vento della guerra soffia forte in Europa ed è gelido quando soffia anche dalle bocche di capi come Macron e perfino si discetta se per arrivare alla pace ...più eroica la vita di quelli che pagano ...

FEDERCONSUMATORI - Piano rifiuti: chiediamo chiarezza sugli impianti di riciclo, non solo sugli inceneritori: Ben più preciso, invece, è il piano quando parla degli inceneritori: '2 impianti per il recupero ... Federconsumatori, anche alla luce del fatto che i siciliani pagano già tariffe per i rifiuti più alte ...