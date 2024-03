Quando l’obiettivo | la pace | si allontana e il disastro | la guerra senza limiti | si avvicina

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 25 marzo 2024) La settimana appena iniziata porta con sé la pesante soma di quanto è accaduto a Mosca venerdì. Definire la stessa santa come gli altri anni, stona alquanto.Tra l’altro per gli italiani finirà con l’amplificare il triste ricordo di quanto accadde a Roma in quegli stessi giorni del ’44, la strage alle Fosse Ardeatine. Ieri, per la Religione Cattolica, è stata la Domenica delle Palme, festività adottata anche dai laici, perché identificata comunemente come il giorno dedicato a un bene dal valore pressoché inestimabile, la. Sono state anche altre le vicende sgradevoli, per usare un eufemismo, che hanno fiaccato la leggerezza che di solito, di questi tempi, insieme alla primavera, si fa strada tra gli esseri umani. Ciò che quasi certamente compirà una forte ascesa sono la violenza e la brutalità in genere che procedono di pari passo. Esiste un pericolo più che ...