“Puzzi | lavati” Beatrice choc al Grande Fratello | gliel’ha detto forte e chiaro | è polemica

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 25 marzo 2024) Incredibile affermazione aldia poche ore dalla finale. Si è rivolta verso un’altra concorrente e, senza fare tanti giri di parole, le hache stava emanando un cattivo odore. In tanti l’hanno presa ironicamente, ma in rete non sono da escludere anche delle polemiche per queste parole che in qualche modo potrebbero aver rappresentato un’offesa. Nella casa delc’è stata quindi questa dichiarazione davanti alle telecamere di, che potrebbe aver messo in imbarazzo la compagna di avventura. Pare che si sentisse della puzza e l’attrice è stata molto diretta nei suoi confronti. Invitandola a lavarsi per evitare che possano esserci questi inconvenienti, anche nel corso della diretta. Leggi anche: “Dopo questa hai ...