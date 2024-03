Mostrate le immagini riprese dalle bodycam dei terroristi. Per il presidente russo i colpevoli sono stati assoldati dai servizi segreti di Zelensky. Lutto nazionale in Russia (corriere)

Piegare la narrativa della strage del Crocus contro l’Ucraina, intensificare la violenza degli attacchi contro i civili di Kiev, provocare i paesi Nato al confine per saggiare le loro capacità di ... (open.online)

Tutti addosso a Macron ma la Nato combatte da anni per l’Ucraina - Anche Vladimir Putin a gennaio ha firmato un decreto per accelerare il riconoscimento della cittadinanza agli stranieri che si arruolano. Per quanto riguarda l’Ucraina, all’inizio del conflitto le ...tpi

La Russia userà l'attentato a Mosca per colpire Kiev e provocare la Nato: l'allarme degli 007 occidentali - Secondo informative di intelligence in possesso della Nato, Putin si starebbe preparando a intensificare la pressione sull'Ucraina. Possibile anche una serie di provocazioni ai Paesi della Nato ...notizie.virgilio

"Putin usa i missili ipersonici su Kiev". Gli Usa pronti a scendere in campo - I russi hanno lanciato vettori ipersonici contro la capitale ucraina. Secondo le autorità cittadine, vi sarebbero quattro ferite. Ambasciatrice Brink: "L'Ucraina ha bisogno del nostro aiuto" ...ilgiornale