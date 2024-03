Putin non userà la strage di Mosca contro la Nato L’analisi di Politi

(Di lunedì 25 marzo 2024) “L’attentato del Crocus apre un’altra crepa e dovrebbe indurre tutti ad una serena riflessione”, dice a Formiche.net Alessandro, direttore dellaDefense College Foundation, secondo cui siamo all’isteria da guerra, e al momento è solo una tempesta in un bicchiere d’acqua e non crede ad una provocazioneiana verso la. Dopo l’attentato ae in attesa delle elezioni in Ue e in Usa, cosa rischia l’area europea più vicina al confine orientale, quindi alla guerra? Al momento non rischia di più di quanto già non sia a rischio, sposterei l’attenzione su altro: ovvero se un attentato strano come quello di(come nella carriera dici sono stati), possa essere il pretesto per inasprire la guerra. Onestamente non c’è bisogno, perché il successo ...

