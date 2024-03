Putin evoca ancora un ruolo di Kiev nella strage

(Di lunedì 25 marzo 2024) Pur ammettendo che ladi Mosca è stata eseguita da "radicali islamisti", Vladimirhato nuovamente una responsabilità ucraina. "Dobbiamo rispondere alla domanda perché i terroristi cercavano di andare in Ucraina e chi li aspettava là", ha affermato il presidente, citato da Ria Novosti. L'attacco è stata "un'intimidazione alla Russia e sorge la domanda chi abbia beneficiato di questo", ha aggiunto, accusando gli Usa di "cercare di convincere tutti" chenon ha avuto alcun

