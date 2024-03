(Di lunedì 25 marzo 2024) "È assolutamente chiaro che il terribile crimine alCity Hall è stato un atto intimidatorio. La domanda è chi nee ne beneficia"". Lo ha detto il presidente russo Vladimircitato da Ria Novosti. "Dobbiamo anche rispondere alla domanda sul perché i terroristi hanno cercato di fuggire in Ucraina dopo aver commesso un crimine e" chiarire "chi li aspettava lì", ha aggiunto.

