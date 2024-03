Pullman coinvolto in incidente sulla A1 | morto un 19enne

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di lunedì 25 marzo 2024)A1 Tra Modena Sud e Valsamoggia al chilometro 174,une trovati sei feriti Avvenutotra Modena Sud e Valsamoggia al chilometro 74 direzione sud, esso hadurante la notte verso le 2.45 unFlixbus. Ritrovato undi 19anni di origini congolesi, e ritrovati sei feriti a bordo tutti in condizioni non gravi. Il Flixbus era partito da Milano ed era in direzione Roma. Le prime ricostruzioni hanno rinvenuto che il mezzo sia andato fuori strada da solo finendo contro il cemento. ll tratto della A1 è rimasto chiuso, intanto l’intervento dei Vigili del Fuoco intervenuti per liberare alcuni passeggeri dalla cabina, anche la Polizia ...