Pulisic dal ritiro USA | “Al Milan ho ritrovato fiducia e il mio gioco si è evoluto”

(Di lunedì 25 marzo 2024) Christianè stato intervistato dalla CBS al termine della finale di Concacaf Nations League vinta dagli Stati Uniti contro il Messico per 2-0. Il capitano della nazionale USA e protagonista della stagione delha parlato del suo ambientamento con i rossoneri e dei suoi obiettivi, come riportato danews.it: “Cosa provo dopo questa vittoria? Sto alla grande, sono davvero felice di essere qui. Che posso dire? Incredibile”. Tra nazionale a stelle e strisce e casacca rossonera,è entusiasta della svolta nella sua carriera dopo un periodo difficile a Londra, sponda Blues: “Sto amando la vita ao, è incredibile. Ho, penso lo vediate da come. È fantastico lì, ma anche tornare qui (negli USA, ndr), vincere ...

Pubblicato il 2 Marzo, 2024 Lazio-Milan non è certo stato un bello spot per il calcio italiano, tutt’altro. La partita è stata vinta dal Milano per 1-0 grazie al gol di Okafor nei minuti finali, ... (dayitalianews)

Sono state molte le critiche alla dirigenza del Milan per il mercato. In attacco però c'è tanto valore : Pulisic , Okafor e Jovic . L'analisi (pianetamilan)

SPALLETTI, Sarà a Ferrara a vedere l'U21 da vicino - Dal New Jersey all'Emilia Romagna, da Harrison a Ferrara, dalla Nazionale A all'Under 21. Ci sarà anche il Ct Luciano Spalletti sulle tribune del 'Paolo Mazza' per osservare i giovani dell'Italia U21 ...firenzeviola

Pulisic: 'Al Milan ho ritrovato fiducia. Non pensavo di potermi sentire così bene a destra, il mio gioco si è evoluto' - Christian Pulisic è uno dei punti di forza del Milan, 12 gol e 8 assist in 39 presenze complessive. Il tutto in una posizione inedita: `Non pensavo di potermi.calciomercato

Gli Stati Uniti non smettono di vincere - Gli Stati Uniti hanno vinto di nuovo la Nations League e si presenteranno alla Copa América come campioni in carica.minutidirecupero