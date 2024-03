Pulisic | 'Al Milan ho ritrovato fiducia Non pensavo di potermi sentire così bene a destra | il mio gioco si è evoluto'

(Di lunedì 25 marzo 2024) Christianè uno dei punti di forza del, 12 gol e 8 assist in 39 presenze complessive. Il tutto in una posizione inedita:...

Gli Stati Uniti non smettono di vincere - Gli Stati Uniti hanno vinto di nuovo la Nations League e si presenteranno alla Copa América come campioni in carica.minutidirecupero

Milan, rivoluzione in attacco: chi resta e chi va, non mancano sorprese - Il Milan è pronto a cambiare look al proprio attacco. Ecco chi partirà e chi resterà, svelati gli obiettivi di mercato. Il Milan cambierà, e lo farò essenzialmente in attacco. Così come riportato da T ...calcioblog

Milan, che numeri grazie a Pulisic! Vendite aumentate del 400% - Visualizzazioni: 418 Milan, l’acquisto di Christian Pulisic si sta rivelando davvero propizio anche fuori dal campo. Andiamo qui di seguito a vederne i risvolti nell’aspetto economico. Il Milan può so ...calciostyle