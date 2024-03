Pugno duro sui giganti dell' e-commerce | rischiano sanzioni fino al 10% del fatturato

Leggi tutta la notizia su today

(Di lunedì 25 marzo 2024) Apple, Alphabet (Google) e Meta sono finite di nuovo nel mirino'antitrust comunitaria per le loro attività di commercio online. La Commissione ha avviato cinque procedimenti contro le tre aziende per sospetta violazionee norme europee in materia di concorrenza, per la prima volta...