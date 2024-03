Pubblica amministrazione | 148mila assunzioni tra il 2024 e il 2028 | profili che mancano

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di lunedì 25 marzo 2024) (Adnkronos) – Tra ile ilnellaci saranno. Nove su 10 di questi saranno una sostituzione per turnover. La maggior parte (quasi 310mila in 5 anni) troverà impiego nei servizi generali della Pa. La metà di queste professionalità sarannoaltamente specializzati, con competenze elevate in ambito digitale