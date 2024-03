Protesta degli Ncc a Roma | in piazza anche un carro funebre con le foto di Salvini e della deputata leghista Maccanti – Video

A Roma, militanti anarchici e di estrema sinistra hanno vandalizzato un punto vendita Carrefour durante un corteo non autorizzato. Un blitz che avrebbero messo in atto dopo aver accusato l'azienda ... (ilgiornale)

Si è presentata con un abito da sposa ma il giorno del suo matrimonio, il più bello, non è ancora arrivato. Questa la storia di Ziv Abud, scesa oggi per strada a Tel Aviv in quella che ormai è ... (open.online)