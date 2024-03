Pronto soccorso | il percorso del paziente si può seguire on line | come funziona il servizio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 25 marzo 2024) Bergamo, 25 marzo 2024 – Nuovonei due Prontidell’ASST Bergamo Ovest (Presidi Ospedaliero di Treviglio-Caravaggio e Romano di Lombardia): al via un sistema di messaggistica che permetterà ai parenti dei pazienti che accedono al PS di essere puntualmente informati sulche stanno eseguendo, dall’attesa alla dimissione. Ildi ‘comunicazione’ L’ASST Bergamo Ovest ha attivato un nuovodi “comunicazione” con i parenti dei pazienti che stazionano nei nostri Pronti. Per poter accedere a questo, epasso passo ilassistenziale del degente, non servirà null’altro che fornire al personale di Trige, al momento dell’accettazione, uno o più numeri di cellulare di ...