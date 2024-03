Pronto intervento per i condomini Stilcasa si amplia e apre Okasa

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 25 marzo 2024) "SE DEVO ASSUMERE una persona, preferisco uno che è fallito, meglio due volte che una. Vuol dire che ha più esperienza, che ha imparato più cose, magari anche dai suoi errori". Andi Celaj (nella foto sotto), ingegnere civile classe 1980, ha una visione chiara del lavoro e della vita e anche ora - che guida un gruppo da 27 milioni di ricavi, il primo costruttore privato marchigiano per dimensione, con sede ad Ancona e centrato sul mondo delle lavorazioni edili e dei servizi ad essa collegato che ha inil suo marchio di riferimento – non smette di guardare al futuro e di cercare nuovi business. Senza dimenticare che nel 1996 dormiva sotto i ponti. "In Albania sembrava non ci fosse né un presente né un futuro e allora a 16 anni saltai su un gommone a Valona senza una lira in tasca". Era il 1996, l’Italia era un miraggio, ma da clandestino gli apparve subito in ...