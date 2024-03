Promozione Coppa Marche | per la finale ancora niente di ufficiale

(Di lunedì 25 marzo 2024) Data, luogo e orario della gara, che da programma Figcsi doveva giocare mercoledì 27 marzo, sonoda definire VALLESINA, 25 marzo 2024 – Laditra Moie Vallesina e Potenza Picena non hauna data, una sede ed un orarioper essere giocata. Nel pomeriggio rappresentanti delle due società si sono presentati in Figc Comitatoper saperne di più, portando anche delle soluzioni condivise – mercoledì 27 marzo ore 20,30 campo ‘Giuliani’ di Torrette – non hanno trovato risposte concrete da parte dei dirigenti Federali. In serata, al massimo domani mattina, la questione si dovrebbe sbloccare. Se così non sarà, anche perchè a questo punto risulta vincolante l’ok della Questura di ...

La gara tra Moie Vallesina e Potenza Picena, come da comunicato della Figc Comitato Marche emesso ad agosto 2023 e mai rettificato, doveva giocarsi il 27 marzo: così non sarà! VALLESINA, 22 marzo ... (vallesina.tv)

Antella 2 ALBERORO 1 Antella : Vadi, Cipriani, Manetti Sach., Merciai (73’ Sormani), Mignani, Rossi, Picchi, Tacconi (78’ Biondi), Santucci, Maresca, Manetti Sam. (65’ Castiglione). All.: ... (sport.quotidiano)

Le gare di Zermatt/Cervinia escono dal calendario di Coppa del mondo - Sembra che si sia così scritta la parola "fine" al progetto, mai realizzato, delle federazioni italiana e svizzera di disputare le prime gare transfrontaliere della storia dello sci sul ghiacciaio ...dovesciare

Promozione C: davanti vincono tutte! Magnino-bis, colpo Albese a Narzole - Vincono tutte, e dopo Pasqua sarà ancora più bello. Non hanno riservato particolari sorprese, almeno nelle zone alte di classifica, i sei recuperi della 23esima giornata del girone C di Promozione, di ...ideawebtv

Aurora Volley Brindisi: continua il momento positivo, Asem Bari battuta per 3-0 - L’Aurora Volley Brindisi allunga la striscia di risultati positivi battendo l’Asem Volley Bari per 3-0 nella terza giornata del pool Promozione del Campionato di serie C di volley femminile. Nella par ...brindisisera