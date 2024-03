Promozione 3 Fiorano | sono tre punti d’oro Angelillis segna il gol vittoria

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 25 marzo 2024) montagna 01 A.P. MONTAGNA: Casolari, Gatti, Mazzocchi, Musto, Banzi, Bucci, Sorbi, Favali (73’ Frontera), Villareal, Franchi (61’ Boulakhouitam), Briselli. A disp.: Nicolosi, Bazzoni, Peila, Mjiekra, Saccardi, Pantani, Cavalletti. All.: Ferretti: Baciocchi, Balestri, Fabbri, Torlai, Bach, Hardy, Mastroleo, Canalini, Ienna (71’ Kwakye), Olmi (71’ Francioso),(88’ Runaj). A disp.: Briglia, Hadine, Cervino, Canosa, Malivojevic, Amartey. All.: Santi Arbitro: Torrisi di Ferrara Reti: 78’dopo due sconfitte di fila per ilche passa 1-0 a Castelnovo Monti sul fanalino Montagna (ormai condannato alla retrocessione) e mette la freccia in classifica sulla Nextgen, salendo al quart’ultimo posto, che ad oggi ...