Promozione 2 Quarantolese travolta A Viano non c’è storia

(Di lunedì 25 marzo 2024) vianese 40 VIANESE: Della Corte, Mammi, Mhadhbi, Coli, Zuccolini, Caselli (15’st Marmiroli), Lusoli, Piscopo (30’st Cani), Adusa (31’st Cinquegrano), Rivi (25’st Peterlini), Rizzuto (20’st Veratti). A disp. Bragazzi, Leoncelli, Dall’Asta, Manai. All.: Iemmi.: Malavasi, Mari (20’st Acanfora), Castorri, Poletti (31’st Bondioli), Barbalaco, Pisa, Palmieri, Magro, Zambelli, Gozzi, Bortolazzi. A disp.: Campedelli, Calanca. All.: Loddi. Arbitro: Vallone di Piacenza Reti: 1’ Rivi, 29’ Adusa, 42’ Rizzuto, 30’st Adusa Note: ammoniti Coli e Pisa Non c’è scampo aper lacon 4 reti dalla seconda della classe. Al 1’ Piscopo e Mhadhbi combinano bene sulla sinistra, cross per Rivi che, di testa, fulmina Malavasi. Al 29’ Adusa riceve sulla trequarti, ...