Promemoria da Mosca Lo Stato islamico è ancora in grado di organizzarsi

(Di lunedì 25 marzo 2024) È plausibile che loabbia la capacità di organizzare un grande attacco anche in Europa centrale? È questa la domanda che il Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica, riunito al Viminale questa mattina, e tutte le istituzioni inter-agenzia simili dell’Ue e del Regno Unito si stanno ponendo adesso. Dopo l’attentato di, loha dimostrato che la capacità organizzativa del gruppo èbuona, anche grazie a una nuova spinta sul proselitismo conseguenza anche della caoticizzazione violenta di diversi dossier internazionali. Al Crocus City Hall, i seguaci della visione califfale predicata dal defunto leader ispiratore Abu Bakr al Baghdadi (da qui baghdadisti) hanno messo in scena il più importante attacco terroristico dai tempi della ...

