Problemi cardiaci | i campanelli d’allarme nascosti

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 25 marzo 2024) Negli ultimi decenni, in particolare nel mondo occidentale, con l’aumento della vita media, il cambiamento degli stili di vita e delle abitudini voluttuarie, le patologie cardiovascolari hanno aumentato notevolmente la loro incidenza nella popolazione generale, profilandosi come uno dei principalidella “cronicità” del mondo sviluppato. Queste comprendono le malattie ischemiche del cuore, come l’infarto acuto del miocardio, l’angina pectoris, altri disturbi del ritmo cardiaco (aritmie) o della struttura del muscolo cardiaco (cardiopatie), e le malattie cerebrovascolari, come l’ictus ischemico ed emorragico. Tutte insieme tali affezioni costituiscono le principali cause di morbosità, invalidità e mortalità in Italia, essendo responsabili del 34,8% di tutti i decessi (31,7% nei maschi e 37,7% nelle femmine). I sintomi di un problema cardiaco Dispnea (più ...