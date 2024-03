Probabili formazioni Fiorentina-Milan | trentesima giornata Serie A 2023 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 25 marzo 2024) Ledi, match valevole per ladel campionato di. Da una parte i viola che cercano punti per credere ancora alla Champions e lo fanno nel giorno del lutto per Barone, viceversa i rossoneri intendono difendere il secondo posto e vanno a caccia di una vittoria prestigiosa. Chi vincerà? La partita è in programma alle 20.45 di sabato 30 marzo allo stadio Franchi e sarà visibile su Dazn e Sky Sport. Su Sportface.it scopriremo chi sono iprotagonisti di questa gara, con le possibili scelte dei due allenatori, Vincenzo Italiano e Stefano Pioli.– I viola tornano in campo dopo il dramma di Joe Barone e vogliono ...