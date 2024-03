Primavera 2024 a Innsbruck | eventi e attività da svolgere

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di lunedì 25 marzo 2024) Laporta con sé l’impellente desiderio di evasione e avventura. E cosa c’è di più originale e affascinante di un viaggio oltre confine?, incantevole e ricca di contrasti, si presenta come la meta ideale per una fuga indimenticabile, dove le meraviglie della natura si intrecciano con l’atmosfera vibrante della città in un’irresistibile combinazione di cultura mitteleuropea e fascino alpino. Una destinazione da scoprire approfittando di “ponti” e festività. Circondata da spettacolari montagne, la capitale del Tirolo offre un’ampia gamma diper viaggiatori di ogni tipo, soprattutto i più esigenti: appassionati di sport all’aria aperta, cultori dell’arte, amanti della musica, turisti gourmet e stakanovisti in cerca di relax troveranno sicuramente, appena oltre il Brennero, la loro oasi dei desideri. Le ...