Prima e seconda categoria | i Recuperi Sagginale-Santa Brigida | che battaglia

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 25 marzo 2024) Settimana diper il calcio dilettanti, per il resto fermo per la disputa in Liguria del Torneo delle Regioni. Nel Girone H dellapareggio per 2-2 tra Mercatale Val di Pesa e Duccio Dini: per i padroni di casa reti di Mangino e Manetti; per i fiorentini a segno Viligiardi e Isiksun. Entrambe le squadre rimangono in zona play-out. Nello stesso girone mercoledì scorso Albereta San Salvi e Dinamo Florentia avevano pareggiato per 2-2, con gli ospiti che adesso guidano la classifica da soli. Nel Girone I dellaè finita 2-2 la sfida play-off tra ile il; lo stesso risultato di Pelago-Reconquista. InGirone D mercoledì è terminata 1-1 ...