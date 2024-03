PresaDiretta 2024 | inchieste ed anticipazioni della puntata di lunedì 25 marzo

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di lunedì 25 marzo 2024), il programma condotto da Riccardo Iacona, torna in prima serata su Rai 3. Prosegue il viaggio-inchiesta di Riccardo Iacona e tutta la sua squadra torna ad occuparsi di temi centrali e dei nervi scopertisocietà con una nuova imperdibile inchiesta. Ecco tutte lesull’inchiesta al centrodi stasera,25, reportage “Auto-difesa”25dalle ore 21.20 va in onda in prima serata su Rai3 una nuovacon l’approfondimento giornalistico di. Il viaggio-inchiesta di Riccardo Iacona e tutta la sua squadra torna ad occuparsi di ...