Prenotare le vacanze di Pasqua online Ecco le 5 regole per stare tranquilli

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 25 marzo 2024) Firenze, 25 marzo 2024 – Con laalle porte, le famiglie italiane stanno organizzando le loro: visto il ruolo sempre più centrale che ricopre la tecnologia nella ricerca del viaggio perfetto, per la prima volta Booking.com e la polizia di stato, hanno intrapreso una collaborazione al fine di condividere suggerimenti e raccomandazioni per aiutare i viaggiatori ale propriesu internet in tutta sicurezza. Secondo i dati forniti dalle forze dell’ordine, nel 2023 ci sono state oltre 16mila truffein Italia. Gli utenti vengono presi di mira su diverse tipologie di piattaforme, mentre fanno acquisti, utilizzano i social o effettuano ricerche. Ciò riflette la crescente importanza di educare e supportare i consumatori, aiutandoli ad affrontare le potenziali minacce ...