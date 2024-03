Premio Letteratura d’impresa | scelta la cinquina finalista | ecco i titoli

L’autrice ha detto di avere usato l’IA per affinare alcune frasi riguardanti un tema delicato e conflittuale come quello della giustizia. I giudici del premio hanno detto che il romanzo è ... (dday)

Lo sport è una storia da raccontare, ascoltare, conservare per sempre nello scrigno dei ricordi. E poco importa se sia stata vissuta in prima persona o da semplice spettatore. Dietro ogni storia ... (sport.quotidiano)

Bologna, con Paloma Valdivia ospite d'onore e altri artisti cileni installazione di Street Poster Art per celebrare i diritti di bambine e bambini - Il riconoscimento della qualità del lavoro delle nostre creatrici e creatori è un traguardo importante ed è dimostrato dalle diverse nomination ad alcuni dei più importanti premi che vengono assegnati ...ilmattino

Bando per la seconda edizione del Premio Flaiano per la Poesia 2024 – Una sezione per gli under 30 - È stato pubblicato il bando (che alleghiamo sotto) per la partecipazione alla seconda edizione dei Premio Flaiano per la Poesia 2024. I Premi sono promossi e organizzati dai Premi Flaiano (Letteratura ...poesia.corriere

SalerNoir Festival, Valeria Parrella ospite dell'evento Off al complesso San Michele - Sarà Valeria Parrella con il suo “Piccoli miracoli e altri tradimenti”, edito da Feltrinelli, la prossima ospite del SalerNoir Festival le notti di Barliario tra gli eventi OFF. La presentazione si te ...salernotoday