Premio Aldo Biscardi | questa sera la cerimonia di premiazione

Leggi tutta la notizia su ildifforme

(Di lunedì 25 marzo 2024) Ilsarà ricevuto da personaggi di spicco del mondo dello sport e, in particolar modo, del calcio. Ci sarà un vincitore per ciascuna delle otto categorie e le motivazioni saranno illustrate durante la diretta con testimonianze e contributi in una grandeta di intrattenimento tv.: chi sono i vincitori di L'articolo proviene da Il Difforme.