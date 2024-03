Preghiera della sera 25 Marzo 2024 | “Dona al mondo gioia e pace”

L’anti-cancel culture: troppa grazia San Mussolini - Notre Dame de la Défense è una delle chiese della comunità italiana di Montréal ... Da novant’anni questo duce sormontato dalla Madonna ascolta le preghiere in italiano dei fedeli, mentre attorno a ...repubblica

Il peso della croce. Il regno di Cristo passa attraverso la Croce - Papa Francesco non legge l’omelia preparata per la cerimonia, all’inizio del rito aveva parlato con voce affaticata. Ma ha voluto pronunciare le parole che accompagnano la Preghiera dell’Angelus ...difesapopolo

Assurdo durante la messa in provincia di Napoli, fedeli benedetti con la candeggina al posto dell’acqua santa - Fedeli in Preghiera benedetti con candeggina al posto dell’acquasanta. Come abbia fatto della candeggina a finire nell’aspersorio che il parroco teneva nelle mani, è un giallo. Non ci sono state per ...internapoli