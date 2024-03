Prato | minaccia gli agenti con un trincetto | fermato e denunciato dalla polizia municipale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 25 marzo 2024), 25 marzo 2024 - Giovedì scorso, intorno alle 16:30, una pattuglia del reparto motociclisti è intervenuta in piazza della Stazione a seguito della chiamata di un'ambulanza inviata al chiosco per soccorrere una persona in stato di agitazione. L'uomo, un tunisino di 45 anni, risultato privo di permesso di soggiorno e con numerosi precedenti penali, di fronte ai sanitari ha dato in escandescenze e ha creato non poco disagio ed intralcio al traffico. A seguito dell'intervento deglidella, l'uomo ha reagito con ancora più violenza, estraendo perfino unche ha puntato prima verso se stesso e poi contro i poliziotti, cercando così di sottrarsi all'identificazione. L’uomo brandendo il, ha poi tentato di scappare all'interno dei giardini e di dileguarsi tra le persone ...