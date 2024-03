Povertà | De Cristofaro Avs | ' siamo a rischio bomba sociale'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 25 marzo 2024) Roma, 25 mar. - (Adnkronos) - "L'Istat registra il record storico dei poveri assoluti in Italia. I dati sullaassoluta sono drammatici e indegni di un paese civile: nel 2023, le famiglie inassoluta sono all'8,5% pari a circa 5,7 milioni di persone.. La cancellazione dell'unico strumento contro lacome il Reddito di Cittadinanza fatta dal governo non lascia ben sperare per il 2024, anzi. La Meloni continua a fare finta di niente ma laè un grosso problema". Lo afferma il capogruppo dell'Alleanza Verdi e Sinistra Peppe De, presidente del gruppo Misto di Palazzo Madama. "Sempre l'Istat ci dice che laassoluta cresce anche tra le famiglie con ...