Povertà assoluta in aumento nel 2023 | riguarda 5 | 7 milioni di famiglie Dilaga il fenomeno dei lavoratori poveri | al massimo di sempre

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 25 marzo 2024) Nel, leinsi attestano all’8,5% del totale delleresidenti, in lieve rialzo rispetto all’8,3% del 2022 e sul livello più elevato di. Si tratta di oltre 2,2diper un totale di 5,7di persone (quest’ultimo dato è sostanzialmente stabile). Emerge dalle stime preliminari dell’Istat. Persi intende l’impossibilità di sostenere una spesa per acquistare l’insieme di una serie di beni essenziali identificati dall’Istat.e persone povere si concentrano soprattutto nel Mezzogiorno con tassi del 10,3% e del 12,7%, in lieve miglioramento sul 2022. Particolarmente preoccupante rimane la condizione ...