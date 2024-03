Povertà | Ascani | ‘è in aumento | governo non ha nulla da dire?’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 25 marzo 2024) Roma, 25 mar. (Adnkronos) – “Ricapitolando. L?Istat oggi registra che nel 2023 il numero delle famiglie inassoluta è aumentato rispetto all?anno precedente. Che soprattutto è aumentata laindividuale e che la vetta è stata raggiunta al Nord. Che cresce in modo particolare ladelle famiglie in cui la persona di riferimento è un lavoratore dipendente. E dice anche che nel 2023 sono calati i consumi reali di un consistente 2%.e maggioranza, solitamente loquaci e rapidi nell?attribuirsi ogni merito quando le cifre hanno il segno positivo dimenticando che molti risultati, come ad esempio la crescita del recupero dell?evasione fiscale, vengono da lontano e dipendono in buona parte dalle misure dei precedenti esecutivi, questa volta brillano per assenza. Perché la regola è sempre la stessa: ...