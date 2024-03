Porto di Napoli | sequestrate 24mila posate | falso ‘made in Italy’

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 25 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoNeldisono statedai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli: 4mila set in metallo sul cui packaging era riportata l’indicazione ingannevole ‘realizzato a mano in Italia’. Il carico proveniva, invece, dalla Cina. Al di là della sleale concorrenza, il rischio è che tali articoli siano di qualità inferiore rispetto a quella attesa dagli acquirenti. L’intera partita è stata sottoposta a sequestro con deferimento alla Procura della Repubblica del rappresentante legale della società importatrice per il reato vendita di prodotti industriali con segni mendaci. L'articolo proviene da Anteprima24.it.