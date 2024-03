Pooh | due serate evento a Piazza San Marco | «Saremo incantati e incanteremo»

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di lunedì 25 marzo 2024) Anche il 2024 vedrà isul palco conAmici x Sempre Estate 2024: oltre 20 date nelle location più suggestive d’Italia e il 5 e 6 luglio, per la prima volta, la band suonerà per dueSan, Venezia. «Non ci si abitua mai. – dice Roby Facchinetti – Ogni concerto è a sé, ha una propria emozione. Se penso che faremo due concerti inSana Venezia, per noi è come realizzare il sogno di una vita. Chi non ha mai sognato di suonare in un posto così storicamente importante, di una bellezza infinita? L’emozione è veramente tanta e quella sera lì sarà incontenibile. Non sarà neanche facile cantare». Del resto, come sottolinea Dodi Battaglia, iarrivano «da un 2023 pieno di grandi successi, ...