Pontecagnano Faiano | ritrovato dopo quattro ore il piccolo Miscia

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 25 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSi è conclusa a lieto fine la scomparsa del giovane Micael Bassi, detto “”, che non era andato a scuola scatenando la preoccupazione dei genitori. Il ragazzo, di origine brasiliana, 14 anni aveva detto alla mamma Insegnante nella stessa scuola che lui frequenta di andare, come di consueto ogni mattina, ad acquistare un panino per la merenda ma poi non aveva mai più fatto ritorno a scuola. Da qui l’allarme e le ricerche che hanno visto coinvolta anche l’amministrazione comunale con il sindaco Giuseppe Lanzara che aveva lanciato un appello per individuare il ragazzino avvistato l’ultima volta in Via Piave, località Trivio Granata.ore, proprio le ricerche attivate hanno consentito di individuare l’adolescente nei pressi del cimitero didove lo stesso era ...