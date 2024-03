Pompei | scavi nella Regio IX | nuova luce sui segreti dell' edilizia romana

In occasione della diretta YouTube per la stampa sui lavori di restauro e scavo alla casa di Leda , indagata nel 2018-2019 e oggi nuovamente oggetto di un intervento di accessibilità e tutela, il ... (ildenaro)

Pompei - Dallo scavo della regio IX, nuova luce sui segreti dell’edilizia romana - Nuovi dati sull’edilizia romana emergono dagli scavi in corso al Parco Archeologico di Pompei. Negli ambienti di antiche domus che lo scavo archeologico sta portando alla luce nella Regio IX, insula 1 ...stabiachannel

Pompei, ecco la casa in corso di ristrutturazione al momento dell’eruzione: tegole, gli appunti dei muratori, i contenitori per la calce - Ci sono anche gli appunti in carboncino dei muratori che stavano lavorando a ristrutturare quella casa, quasi certamente danneggiata dal terremoto di 17 anni prima. Scappati anche loro , come tutti, ...napoli.repubblica