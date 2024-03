Pomeriggio biancoverde per i piccoli pazienti del Moscati

(Di lunedì 25 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoa tinteper idel reparto “Pediatria” deldi Avellino. Una folta rappresentativa guidata dal capitano Fabio Tito ha donato uova di cioccolato aidegenti. E non solo. Ma anche abbracci e sorrisi, che valgono più di mille parole. Dopo l’appuntamento della scorsa settimana alla cooperativa “Il Sorriso”, nuova tappa per il sociale per i lupi. Domani(ore 18.30) una delegazione farà tappa allo Store di Via Cannaviello per lo scambio di auguri con i tifosi. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

