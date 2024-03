Polmoni verdi senza barriere | c’è il Parco Nord

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 25 marzo 2024) Diffondere la cultura dell’inclusione e la conoscenza delle aree protette lombarde, come ilMilano. È l’obiettivo di “Parchi lombardi per tutti, suggerimenti di visita per persone con disabilità“, l’e-book che è stato presentato ieri in occasione della fiera “Fa’ la cosa giusta“. La Regione coordina il progetto con diversi partner, tra cui Aias Milano e Ledha. I primi contenuti dell’e-book raccontano 8 parchi, ma il lavoro è in continua evoluzione e prevede l’inserimento di ulteriori schede monografiche nel corso dell’anno. Sentieri, locali, itinerari, attrezzature sportive e aree di sosta a misura di disabile. "Negli anni sono state pubblicate diverse guide, come il progetto ‘Parchi’ del 2008. I tempi sono cambiati e abbiamo deciso di scegliere un prodotto differente, fruibile ovunque con ...