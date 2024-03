Pnrr | Meloni | ' obiettivo spendere tutto | su tagli sanità bizzarre ricostruzioni'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 25 marzo 2024) Roma, 25 mar. (Adnkronos) - "Suiallae in particolare agli ospedali leggo curiose, la verità è che noi non abbiamo definanziato proprio niente", l'"". Sullale "risorse sono aumentate, al netto delleil fondo sanitario è al suo massimo storico, non ci sono mai stati 137 mld sul fondo sanitario nazionale, quando siamo stati travolti dal Covid, per intenderci, il Fsn viaggiava sui 122-123 mld". Così la premier Giorgia, a Potenza per la firma dell'accordo per lo sviluppo e la coesione tra il governo e la Regione Basilicata.