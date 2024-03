Pnrr | Meloni | ‘falso taglio risorse a ospedali | non c’è un euro che venga disperso’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 25 marzo 2024) Roma, 25 mar. (Adnkronos) – Sui tagli alla sanità “sono state diffuse notizie che non corrispondono a verità. Con noi il fondo sanitario ha raggiunto il massimo storico di sempre, arrivando a 136 mld di, con il Covid, per intenderci, i miliardi erano 122: questi sono numeri, non opinioni. Poi occorre lavorare affinché questevangano spese al meglio, noi ci siamo concentrati suldelle liste d’attese”, e con questo fine “2,5 mld delleper i rinnovi dei contratti sono stati destinati al comparto sanità”. Così la premier Giorgia, a Campobasso per la firma dell’accordo per lo sviluppo e la coesione tra il governo e la Regione Molise.“Anche sostenere che sono state tagliate leper gliè falso – dice, ...