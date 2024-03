PlayStation Portal è l’accessorio più venduto a Febbraio 2024 negli USA

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di lunedì 25 marzo 2024) Mat Piscatella di Circana (ex NPD Group) ha rivelato cheè stata in grado di imporsi comepiùin quel degli USA, riuscendo di conseguenza realizzare delle ottime vendite il mese scorso. Il capo della società di analisi ha aggiunto che, proprio grazie agli ottimi risultati conseguiti da, il mercato degli accessori ha goduto di una crescita pari al 25% rispetto alle vendite ottenute nel corso dello stesso mese del 2023. Mat Piscatella ha affermato nello specifico quanto segue: “La spesa per gli accessori è cresciuta adel 25% rispetto allo scorso anno, totalizzando 219 milioni di dollari generati in parte grazie a un aumento delle vendite di gamepad, pari di conseguenza al 14%, ...