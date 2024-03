PlayStation Plus | l’annuncio dei titoli gratuiti è ormai vicino

(Di lunedì 25 marzo 2024) Aprile è alle porte edei giochiper tutti gli abbonati alExtra e Premium è. Come consetudine, Sony dovrebbe comunicare iin arrivo mercoledì 27 aprile alle 17:30 per poi renderli effettivamente disponibili per il download martedì 2 aprile, ovvero il primo martedì del mese. Per il momento, non ci sono anticipazioni suiche saranno disponibili gratuitamente dal 2 aprile, dunque sembra che dovremo attendereufficiale oppure qualche segnalazione proveniente dai leaker affidabili. In attesa delle nuove comunicazioni, per qualche altro giorno sarà ancora possibile scaricare i giochidi marzo 2024, quali SIFU, Hello Neighbor 2, Destiny 2 ...

Sony come ogni mese, ha arricchito il catalogo delle ricompense GRATIS per gli abbonati PlayStation Plus , aggiungendo Bundle da riscattare per Fortnite, Genshin Impact, Tower of Fantasy ed altri ... (gamerbrain)

Dopo avervi parlato di PlayStation Plus : Bundle GRATIS di Marzo 2024 per gli abbonati e PlayStation Plus : I Giochi di Marzo 2024 per gli abbonati, quest’oggi vi informiamo che come accade ogni mese, ... (gamerbrain)

Un bug di PlayStation Plus sta causando un effetto molto particolare agli utenti che giocano in streaming . Parliamo dunque degli abbonati a PlayStation Plus Premium, l’unico livello che dà accesso ... (game-experience)

PlayStation Plus: l'annuncio dei giochi "gratis" per PS4/PS5 di aprile è vicino, data e ora - PlayStation Plus annuncerà presto i giochi 'gratis' di PS4 e PS5 che tutti gli abbonati potranno reclamare. Vediamo esattamente data e ora dell'annuncio.multiplayer

PlayStation Plus: imminente l'annuncio dei nuovi giochi 'gratis', data e ora italiana - Quando annunciano i nuovi giochi PlayStation Plus Essential di aprile 2024 per PS5 e PS4 Ecco data e orario per l'Italia.everyeye

Tanti giochi in sconto questa primavera grazie al PlayStation Plus | Sei di questi sono davvero vantaggiosi - Per chi non fosse avvezzo al mondo dei videogiochi e degli abbonamenti in generale, il PlayStation Plus è il servizio di Sony che permette agli utenti su PS4 e PS5 di poter giocare online e di ...player