Pistola finta negli spogliatoi | calciatore 15enne verso la denuncia

(Di lunedì 25 marzo 2024) Modena, 25 marzo 2024 – Attimi di grande paura hanno accompagnato sabato sera presso il campo ‘Botti’ di via delle Suore a Modena il dopo gara di Cittadella Vis Modena-Consolata, gara del campionato di calcio della categoria 2009 del Csi. Untesserato per la Consolata, che assieme a un avversario era stato espulso nel finale, a un certo punto nella zona degliha estratto dalla borsa unamostrandola per far valere le proprie ragioni. L’arma, che poi si è rivelata essere un’arma giocattolo priva però del tappino rosso, ha creato il panico fra i presenti. Immediatamente l’allenatore della Consolata gliel’ha tolta di mano e poi il suo collega della Cittadella ha chiamato la polizia, che è intervenuta sul posto ricostruendo l’accaduto e sequestrando l’arma. Gli agenti sono rimasti al campo col ragazzo che poi è ...