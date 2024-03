Pif e Luca Barbareschi ospiti a La Confessione di Peter Gomez martedì 26 marzo alle 23 su Rai3

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 25 marzo 2024) Pierfrancesco Diliberto, in arte Pif, esono glidiall’ultima puntata di stagione de “La” in onda2623 su. Il regista palermitano parlerà del suo impegno antimafia, considerata una vera e propria lotta di resistenza, nonché delle sue esperienze come regista e autore televisivo.invece, racconterà episodi della sua vita privata segnata da momenti anche molto difficili e della carriera come attore e produttore cinematografico anche in America. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.